soL TV | Ölümünün 50. yıldönümünde Suat Derviş

'Ne Demek?' programında bugün ölümünün 50. yıldönümünde Suat Derviş konuşuluyor.

Haber Merkezi

Bugün gazeteci, yazar Suat Derviş'in ölümünün 50. yıldönümü.

soL TV'nin "Ne Demek?" programının özel yayınında bugün ölüm yıldönümü vesilesiyle psikiyatrist Gülperi Putgül Köybaşı Suat Derviş'i anlatıyor.

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