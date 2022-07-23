Bugün gazeteci, yazar Suat Derviş'in ölümünün 50. yıldönümü.
soL TV'nin "Ne Demek?" programının özel yayınında bugün ölüm yıldönümü vesilesiyle psikiyatrist Gülperi Putgül Köybaşı Suat Derviş'i anlatıyor.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV | Ölümünün 50. yıldönümünde Suat Derviş
'Ne Demek?' programında bugün ölümünün 50. yıldönümünde Suat Derviş konuşuluyor.
Haber Merkezi
Bugün gazeteci, yazar Suat Derviş'in ölümünün 50. yıldönümü.
soL TV'nin "Ne Demek?" programının özel yayınında bugün ölüm yıldönümü vesilesiyle psikiyatrist Gülperi Putgül Köybaşı Suat Derviş'i anlatıyor.
başlık metin alanı
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