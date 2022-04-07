İstanbul'da su yüzde 29, ulaşım yüzde 40 zamlandı. soL TV vatandaşa, "Su ve ulaşım zammı hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sordu.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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soL TV | KonuşuYorum: Ulaşıma gelen zam vatandaşın kafasını karıştırdı
soL TV vatandaşa, 'Su ve ulaşım zammı hakkında ne düşünüyorsunuz?' diye sordu.
Haber Merkezi
İstanbul'da su yüzde 29, ulaşım yüzde 40 zamlandı. soL TV vatandaşa, "Su ve ulaşım zammı hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sordu.
KonuşuYorum programı