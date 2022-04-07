soL TV | KonuşuYorum: Ulaşıma gelen zam vatandaşın kafasını karıştırdı

soL TV vatandaşa, 'Su ve ulaşım zammı hakkında ne düşünüyorsunuz?' diye sordu.

Haber Merkezi

İstanbul'da su yüzde 29, ulaşım yüzde 40 zamlandı. soL TV vatandaşa, "Su ve ulaşım zammı hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sordu.

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