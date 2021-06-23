soL TV: Kemal Okuyan'la Gündem'de 'Sezgin Baran Korkmaz vakası' konuşulacak

soL TV'de bu akşam yayınlanacak Kemal Okuyan’la Gündem programında TKP Genel Sekreteri Okuyan, gazeteci Şule Aydın'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

soL Bilim ve Aydınlanma'da ise Prof. Dr. Cihan Demirci ile evrimi savunma mücadelesinin seyri konuşulacak.

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

20:00 soL Bilim ve Aydınlanma

Evrim teorisi ve bilimsel düşünce

soL Bilim ve Aydınlanma programında bu hafta Profesör Dr. Cihan Demirci ile bir söyleşi yapıyoruz. Türkiye'de evrim teorisinin yasaklı düşünce ilan edildiği, toplumsal aydınlanmanın ve bilimsel düşüncenin aksak topal ilerlediği ülkemizi konuşuyoruz. Hocamızın kendi üniversite yıllarındaki bilimsel ve siyasal atmosfer ile bugünkü atmosferi bir miktar karşılaştırıyoruz. Son kırk yıla damgasını vuran evrim savunma mücadelesinin seyrini konuşuyoruz.

21:00 Kemal Okuyan’la Gündem

Sezgin Baran Korkmaz vakası: Ne anlamalıyız?

Gazeteci Şule Aydın soruyor TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan canlı yayında yanıtlıyor. Kapatma davası ne anlama geliyor? ABD Erdoğan’ı bağladı mı? Bahçeli ne diyor? Medya ve siyaset etiği nedir? TKP’nin ajandasında neler var?