soL TV | Kemal Okuyan'la Gündem'de bu akşam: Muhalefetin yapamadığını Peker mi yaptı?

soL TV'de 'Kemal Okuyan'la Gündem' programında bu akşam Sedat Peker'in açıklamaları ve ortaya çıkan son tartışmalar değerlendirilecek.

Haber Merkezi

Gazeteci Şule Aydın ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Sedat Peker'in açıklamalarıyla çalkalanan gündemi canlı yayında değerlendiriyor. 

"Muhalefetin yapamadığını Peker mi yaptı?" sorusuna da yanıt verilecek program saat 21:00'de soL TV'de olacak.

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