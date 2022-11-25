soL TV | Kadınlar kendi hayatına dair karar vermek istediği için öldürülüyor

soL TV'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Türkiye’de ve dünyada artan kadın cinayetleri, gerici ve piyasacı iktidarın kadın düşmanı politikaları ve kadına yönelik şiddetin toplumsal nedenleri Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, Kadın Dayanışma Komiteleri’nden Neriman Keşke ve Yurtsever Hukuçular’dan Avukat Bade Başkan ile konuşuldu.