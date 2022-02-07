Isparta’da 3 Şubat'ta başlayan yoğun kar yağışı, neredeyse tüm şehirde elektrik kesintisine neden oldu. Elektrik kesintisi nedeniyle doğalgazda da kesinti yaşandı. Kombileri çalışmayan vatandaşlar kesinti nedeniyle elektrik ısıtıcılarını da kullanamayınca tüplü ocaklarda ısıttıkları su dolu tencerelerle ısınmaya çalıştı.
soL TV | Isparta'yı kar değil özelleştirme vurdu
Kombileri çalışmayan vatandaşlar kesinti nedeniyle elektrik ısıtıcılarını da kullanamayınca tüplü ocaklarda ısıttıkları su dolu tencerelerle ısınmaya çalıştı.
Haber Merkezi