soL TV | Isparta'yı kar değil özelleştirme vurdu

Isparta’da 3 Şubat'ta başlayan yoğun kar yağışı, neredeyse tüm şehirde elektrik kesintisine neden oldu. Elektrik kesintisi nedeniyle doğalgazda da kesinti yaşandı. Kombileri çalışmayan vatandaşlar kesinti nedeniyle elektrik ısıtıcılarını da kullanamayınca tüplü ocaklarda ısıttıkları su dolu tencerelerle ısınmaya çalıştı.