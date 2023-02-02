soL TV | İspanya İşçileri Komünist Partisi Mücadelesini Anlatıyor

soL TV'nin konuğu PCTE Genel Sekreteri Ástor García.

Haber Merkezi

İspanya İşçileri Komünist Partisi (PCTE) Genel Sekreteri Ástor García mücadelelerini soL TV'ye anlattı.

Özel Röportaj | İspanya İşçileri Komünist Partisi Mücadelesini Anlatıyor