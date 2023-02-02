İspanya İşçileri Komünist Partisi (PCTE) Genel Sekreteri Ástor García mücadelelerini soL TV'ye anlattı.
Özel Röportaj | İspanya İşçileri Komünist Partisi Mücadelesini Anlatıyor
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV | İspanya İşçileri Komünist Partisi Mücadelesini Anlatıyor
soL TV'nin konuğu PCTE Genel Sekreteri Ástor García.
Haber Merkezi
İspanya İşçileri Komünist Partisi (PCTE) Genel Sekreteri Ástor García mücadelelerini soL TV'ye anlattı.
Özel Röportaj | İspanya İşçileri Komünist Partisi Mücadelesini Anlatıyor