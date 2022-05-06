68 kuşağının üç gençlik önderi Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmelerinin üzerinden 50 yıl geçti.
Mücadeleleri yolumuzu aydınlatıyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV | İdam edilişlerinin 50. yılında üç fidanı anıyoruz
Bugün Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 50. yıldönümü. Mücadeleleri yolumuzu aydınlatıyor.
Haber Merkezi
68 kuşağının üç gençlik önderi Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmelerinin üzerinden 50 yıl geçti.
Mücadeleleri yolumuzu aydınlatıyor.