soL TV | İdam edilişlerinin 50. yılında üç fidanı anıyoruz

Bugün Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 50. yıldönümü. Mücadeleleri yolumuzu aydınlatıyor.

Haber Merkezi

68 kuşağının üç gençlik önderi Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmelerinin üzerinden 50 yıl geçti.

Mücadeleleri yolumuzu aydınlatıyor.

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İşte 50 yıl önce Denizlerin idamına 'evet' diyenlerin tam listesi