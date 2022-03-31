soL TV | Gündem: Emekçiler temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu?

soL TV'de Gündem Programı’nda Gökhan Kazbek’in konuğu DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu oluyor.

Programda temel yaşam hakkı olan elektrik, su, doğalgaz ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayamayan emekçilerin durumu, hemen her ürüne gelen fahiş zamların ardından 3 ayda açlık sınırının altında kalan asgari ücret için oyları düşen iktidarın "Haziran’da artacak" yalanı, 20 yıllık AKP iktidarında enflasyon, işsizlik altında ezilen çalışanların olası gelecek iktidardan beklentileri, 1 Mayıs’ta DİSK'in programı masaya yatırılacak.