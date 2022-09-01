soL TV | Gökhan Kazbek'in konuğu Bizim Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kuzulugil

Türkiye yeni bir gazeteyle tanıştı. Haftalık olarak okurun karşısına çıkacağını duyuran Bizim Gazete, güçlü bir ilk sayıyla “merhaba” dedi.

Gökhan Kazbek'le Gündem'in yeni yayın dönemindeki ilk konuğu Bizim Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kuzulugil olacak.

Ayrıca Gündem'de Enerji Uzmanı Arif Aktürk ile doğalgaz ve elektrik zamları da masaya yatırılacak. "Türkiye 2021 yılında 17 milyar dolar doğalgaz ithalatı yaparken, 2022'nin ilk beş ayında bu rakam 19 milyar dolara çıktı. Türkiye neden yerli ve yenilenebilir kaynaklarını harekete geçirmiyor?" sorusuna yanıt aranacak.