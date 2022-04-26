soL TV | Gezi kararı sonrasında kim ne söyledi?

soL TV, Gezi Davası kararlarının ardından yapılan açıklamalara dair 'Gezi kararı sonrasında kim ne söyledi? Kim Sustu' başlığıyla bir haber yayınladı.

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Haziran Direnişi'ni yargılama iddiasındaki Gezi Davası'nda Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, 7 kişiye ise 18’er yıl hapis cezasının verilmesinin ardından Mücella yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Gelişmeler kimler hangi açıklamaları yaptı, haberimizden öğrenebilirsiniz.