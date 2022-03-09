Gayet Bilimsel'in bu bölümünde, Tolga Binbay'ın sorularını 9 Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Karabıyık yanıtlıyor. Karabıyık mistisizm nedir, bilimsel görüşte gizemci olunabilir mi gibi soruları tartışıyor.
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soL TV | Gayet Bilimsel: Mistisizm Nedir?
Gayet Bilimsel'de bu hafta 'Mistisizm nedir?', 'Bilimsel görüşte gizemci olunabilir mi?' gibi sorular tartışılıyor.
Haber Merkezi
Gayet Bilimsel'in bu bölümünde, Tolga Binbay'ın sorularını 9 Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Karabıyık yanıtlıyor. Karabıyık mistisizm nedir, bilimsel görüşte gizemci olunabilir mi gibi soruları tartışıyor.