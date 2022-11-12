soL TV | Fatih Mehmet Maçoğlu 'Katı Atık Projesi'ne dair iddiaları yanıtlıyor

Fatih Mehmet Maçoğlu 'Katı Atık Projesi'ne dair iddiaları soL TV'de canlı yayında yanıtlayacak.

Haber Merkezi

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu "Katı Atık Projesi"ne dair iddiaları soL TV'de yanıtlıyor.

Canlı yayın saat 16.00'da başlayacak.