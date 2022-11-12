Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu "Katı Atık Projesi"ne dair iddiaları soL TV'de yanıtlıyor.
Canlı yayın saat 16.00'da başlayacak.
soL - İstanbul
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
soL TV | Fatih Mehmet Maçoğlu 'Katı Atık Projesi'ne dair iddiaları yanıtlıyor
Fatih Mehmet Maçoğlu 'Katı Atık Projesi'ne dair iddiaları soL TV'de canlı yayında yanıtlayacak.
Haber Merkezi
Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu "Katı Atık Projesi"ne dair iddiaları soL TV'de yanıtlıyor.
Canlı yayın saat 16.00'da başlayacak.