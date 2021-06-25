soL TV | Ergenlik: Kriz mi, fırsat mı?

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19.30 soL Mikrofon

Katarlı gençler sınavsız tıp okuyabilecekler, ne düşünüyorsunuz?

Türkiye ile Katar arasında imzalanan protokole göre, Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabilecekler. soL Mikrofon bu hafta halkımıza "Katarlı gençlerin sınavsız tıp okuyabilecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye soruyor.

21.00 Ebeveyn Okulu

Ergenlik: Kriz mi, fırsat mı?

Ebeveyn okulunda bu hafta insan gelişiminin en önemli evrelerinden biri olan ergenlik dönemi ele alınıyor. Ergenlik, onlu yaşlar boyunca devam eden uzun bir evre ve anne-babalar için çoğu zaman zorluklar içeren bir kriz dönemi olarak görülüyor. Ergenlikte insan yeni bir kimlik kazanma süreci yaşarken, sosyalleşme sürecinde ciddi değişimler göze çarpıyor. Peki, böyle önemli bir dönemde anne-babalar ne yapmalı, nasıl düşünmeli? Bu haftaki bölümde çocuğun/gencin genel durumu, anne-baba tutumlarının çocuğun gelişimine etkileri, hakkında Uzm. Psk. Burak İsmanur ve Dr. Nevin Eracar söyleşilerine devam ediyorlar. Çocukla iletişimde basit ama önemli tavsiyeleri de içeren bu haftaki söyleşide; aidiyet, öfke kontrolü, saldırganlık, şiddet gibi gençliğin önemli gündemleri inceleniyor.

Ebeveyn Okulu programı küçük yaşta çocuğu olan anne-babaların yanısıra, yaşı ilerlemiş çocuklara sahip ebeveynleri de programı izlemeye davet ediyor. Anne-baba adayları, eğitimciler ve "insan"ın gelişim sürecini merak eden herkesin merakla izleyebileceği Ebeveyn Okulu bu hafta, "Ergenlik: Kriz mi, fırsat mı?" başlıklı bölümüyle yayınlanıyor.