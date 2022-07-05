soL TV | Emekliler yapılan zammı yorumladı: Geçinemiyoruz, zamların durdurulması lazım

soL TV Üsküdar'da emekli vatandaşlara 'Bu zam sizce yeterli mi?' diye sordu.

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Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emeklilerin zam oranı da netleşti.

En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL oldu. soL TV, İstanbul Üsküdar'da emekli vatandaşlara "Bu zam sizce yeterli mi?" diye sordu.

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