Ankara ile Atina arasında yaşanan gerilim iki ülkeyi zaman zaman tehlikeli bir şekilde karşı karşıya getiriyor.
Karşılıklı açıklamalar gerginliği artırırken, tartışmalara Avrupa Birliği ve ABD de dahil oluyor.
Haber Merkezi
soL TV | Doğu Akdeniz’de Gerilim: Taraflar Ne Diyor?
soL TV'nin 'Doğu Akdeniz'de gerilim: Taraflar ne diyor' başlıklı haberi yayında.
Haber Merkezi
Ankara ile Atina arasında yaşanan gerilim iki ülkeyi zaman zaman tehlikeli bir şekilde karşı karşıya getiriyor.
Karşılıklı açıklamalar gerginliği artırırken, tartışmalara Avrupa Birliği ve ABD de dahil oluyor.