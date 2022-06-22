soL TV | Delilik ne demek?

Her hafta çarşamba günleri soL TV'de yayınlanan "Ne demek?" programının bu haftaki konuğu soL Portal yazarı ve psikiyatrist Doç. Dr. Tolga Binbay oldu.
Programda tartışılan sorular şu şekilde:
- Ülkemizde her gün yaşananlar toplumumuzun ruh sağlığını bozdu mu?
- Ülkeyi yönetenlerin hataları onların "deliliklerinden" mi ötürü?
- Delirmek kötü bir şey mi?
- Yoksa bir çözüm arayışı anlamına mı geliyor?
Erkan Yıldız "Delilik Ne Demek?" diye sordu, Psikiyatrist Doç. Dr. Tolga Binbay yanıtladı.
Ne Demek? | Delilik Ne Demek? - Erkan Yıldız, Psikiyatrist Doç. Dr. Tolga Binbay