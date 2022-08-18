soL TV | Bedelli askerlik: Eşitsizliğin tapusu

Yüksek enflasyon nedeniyle üç yıl içerisinde ücret artışının yüzde 155’e ulaştığı bedelli askerlik, dar gelirlilerin artık karşılayamayacağı bir tutara ulaşırken, zenginler için bir ayrıcalık sağladığı ve eşitlik ilkesinin bozulduğu gerekçesiyle sıkça eleştiriliyor.

Bedelli Türkiye’de iş bulmanın gittikçe zorlaştığı koşullarda, özellikle iş arayan ya da yeni girdiği işini kaybetmek istemeyen gençlerin yönelmek zorunda kaldığı bedelli askerliği 2019 yılı haziran ayında kalıcı hale getiren kanunun yürürlüğe girmesiyle ücretler de asteğmenlerin 6 aylık maaşına karşılık gelen göstergeye endekslenmişti.