soL TV | Avukatlar tepkili: Yaşamak için verdiğimiz önerge Meclis'te reddedildi

İstanbul Bakırköy’de Abdullah Türkoğlu isimli şahıs tabancayla yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine davayı geri çekmeyen Öznur Tufan'ın avukatı Servet Bakırtaş'ı Bakırköy'deki avukatlık ofisinde, hemen ardından da davacı Öznur Tufan'ı Büyükçekmece'deki mobilya atölyesinde öldürdü.
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İstanbul'da Abdullah Türkoğlu kendisine yönelik davayı çekmeyen Öznur Tufan'ı ve avukatı Servet Bakırtaş'ı öldürdü.
Haber Merkezi