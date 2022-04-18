Gökhan Kazbek'in sunumuyla soL TV 18 Nisan Ana Haber Bülteni yayında. Bültenin başında, canlı yayın konuğumuz Nazif Okumuş ile yeni seçim yasasının çıkması ile 6'lı İttifak'ın içinde başlayan tartışmaları konuşacağız.
Serdar Şahinkaya
soL - Kocaeli
soL TV Ana Haber'in canlı yayın konuğu Nazif Okumuş
soL TV Ana Haber Bülteni'nde bugün canlı yayın konuğu Gazeteci Nazif Okumuş, 6'lı İttifak'ın içinde başlayan tartışmaları değerlendiriyor.
Haber Merkezi
Gökhan Kazbek'in sunumuyla soL TV 18 Nisan Ana Haber Bülteni yayında. Bültenin başında, canlı yayın konuğumuz Nazif Okumuş ile yeni seçim yasasının çıkması ile 6'lı İttifak'ın içinde başlayan tartışmaları konuşacağız.