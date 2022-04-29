soL TV Ana Haber Bülteni'nde canlı yayın konuğu KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil

soL TV 29 Nisan Ana Haber Bülteni'nde KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil'le yaklaşan 1 Mayıs'ı konuşuluyor.

Haber Merkezi

soL TV'de Gökhan Kazbek'in sunumuyla 29 Nisan Ana Haber Bülteni yayında.

Bültenin başında canlı yayın konuğu KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil'le yaklaşan 1 Mayıs'ı konuşuluyor.

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