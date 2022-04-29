soL TV'de Gökhan Kazbek'in sunumuyla 29 Nisan Ana Haber Bülteni yayında.
Bültenin başında canlı yayın konuğu KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil'le yaklaşan 1 Mayıs'ı konuşuluyor.
Ana haber
Haber Merkezi
soL TV Ana Haber Bülteni'nde canlı yayın konuğu KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil
soL TV 29 Nisan Ana Haber Bülteni'nde KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil'le yaklaşan 1 Mayıs'ı konuşuluyor.
Haber Merkezi
soL TV'de Gökhan Kazbek'in sunumuyla 29 Nisan Ana Haber Bülteni yayında.
Bültenin başında canlı yayın konuğu KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil'le yaklaşan 1 Mayıs'ı konuşuluyor.
Ana haber