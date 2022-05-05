Gökhan Kazbek'in sunumuyla soL TV 5 Mayıs Ana Haber Bülteni saat 19.00'da yayında.
Bültenin başında, canlı yayın konuğu İktisatçı Prof. Dr. Oğuz Oyan ile TÜİK'in açıkladığı ve artık yüzde 60'ları geçen enflasyon verilerini konuşulacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV Ana Haber Bülteni'nde canlı yayın konuğu İktisatçı Prof. Dr. Oğuz Oyan
soL TV Ana Haber Bülteni'nin başında, canlı yayın konuğu İktisatçı Prof. Dr. Oğuz Oyan ile TÜİK'in açıkladığı ve artık yüzde 60'ları geçen enflasyon verileri konuşulacak.
Haber Merkezi
Gökhan Kazbek'in sunumuyla soL TV 5 Mayıs Ana Haber Bülteni saat 19.00'da yayında.
Bültenin başında, canlı yayın konuğu İktisatçı Prof. Dr. Oğuz Oyan ile TÜİK'in açıkladığı ve artık yüzde 60'ları geçen enflasyon verilerini konuşulacak.