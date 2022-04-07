soL TV Ana Haber Bülteni'nde bugün: İki ittifak arasına sıkışan siyaset
soL TV Ana Haber Bülteni'nde canlı yayın konuğu gazeteci Sedat Bozkurt iki ittifak arasına sıkışan siyasetin çıkış yolunu nerede bulacağını yorumluyor.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
soL TV Ana Haber Bülteni'nde bugün: İki ittifak arasına sıkışan siyaset
soL TV Ana Haber Bülteni'nde canlı yayın konuğu gazeteci Sedat Bozkurt iki ittifak arasına sıkışan siyasetin çıkış yolunu nerede bulacağını yorumluyor.
Haber Merkezi