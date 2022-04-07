soL TV Ana Haber Bülteni'nde bugün: İki ittifak arasına sıkışan siyaset

soL TV Ana Haber Bülteni'nde canlı yayın konuğu gazeteci Sedat Bozkurt iki ittifak arasına sıkışan siyasetin çıkış yolunu nerede bulacağını yorumluyor.

Haber Merkezi

Gökhan Kazbek'in sunumuyla 7 Nisan Ana Haber Bülteni yayında.

Bültenin başında, canlı yayın konuğu gazeteci Sedat Bozkurt iki ittifak arasına sıkışan siyasetin çıkış yolunu nerede bulacağını yorumluyor.