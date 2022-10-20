soL TV | ABD'den Türkiye'ye ikinci 'yaptırım' ziyareti

Putin’in Avrupa’ya dağıtım için Türkiye’de doğalgaz merkezi oluşturma teklifinin ardından ABD’den Türkiye’ye yaptırımlarla ilgili baskı artıyor. ABD’den bir heyet bu hafta başında Türkiye’ye gelerek hem bakanlık temsilcileri ile hem de patronlarla görüşmeler yaptı, Rusya’ya uygulanan yaptırımların delinmemesini istedi.