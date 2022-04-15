Gökhan Kazbek'in sunumuyla 15 Nisan Ana Haber Bülteni yayında.
Bülteninin başında canlı yayın konuğu TKP Güvenlik ve Savunma Politikaları Danışmanı Temel Ersoy ile Rusya - Ukrayna Savaşı'daki güncel gelişmeler değerlendiriliyor.
Ana haber bülteni
Haber Merkezi
soL TV | 15 Nisan Ana Haber Bülteni
Bültende Gökhan Kazbek'in canlı yayın konuğu TKP Güvenlik ve Savunma Politikaları Danışmanı Temel Ersoy.
Haber Merkezi
Gökhan Kazbek'in sunumuyla 15 Nisan Ana Haber Bülteni yayında.
Bülteninin başında canlı yayın konuğu TKP Güvenlik ve Savunma Politikaları Danışmanı Temel Ersoy ile Rusya - Ukrayna Savaşı'daki güncel gelişmeler değerlendiriliyor.
Ana haber bülteni