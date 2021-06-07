soL Sebat Peter'in şifrelerini çözdü

soL'a yazdığı köşe yazılarını bir SMS servisi üzerinden elindeki dağıtım listesine yollayan Turgay Develi, iki hafta önce bir sorunla karşılaşmıştı. Servisi veren firma, toplu iletimini yapmaya çalıştığı SMS mesajının BTK tarafından geri çevrildiğini, mesajın yollanamadığını söylüyordu.

Develi herhangi bir hukuki dayanağı olmayan bu engellemeyi, yazısının bağlantı adresini değiştirerek aştı.

Turgay Develi aynı sorunla bu hafta da karşılaştı.

Bu haftaki yazısının başlığı şöyleydi: 'Kozmik' ilişkiler ve Sedat Peker'in videoları.

Bu yazı da BTK engeline çarptı.

Yazının hem başlığı, hem de soL'daki bağlantı adresi "engele" takılıyordu.

Sonunda engele takılmadan yollanabilen mesaj şöyle oldu:

Erdoğan ile Davutoğlu'nun kozmik oda ilişkisi

https://haber.sol.org.tr/yazar/ulkemizi-seviyoruz-cok-306538

24. Dönem Adana Mv.

B302

İçinde Sedat Peker geçen herhangi bir mesajı BTK kabul etmiyordu. Hatta şu bağlantı da engellendi:

Şu bağlantı adresi geri çevrildi örneğin: https://haber.sol.org.tr/yazar/ulkemizi-seviyoruz-cok-sedat-peker-306538

Engelsiz yollamanın yolu malum ülkücü mafyanın adından kurtulmaktan geçiyordu. Şu bağlantı engelsiz yollanabiliyordu!

https://haber.sol.org.tr/yazar/ulkemizi-seviyoruz-cok-sebat-peter-306538

Sadece SMS mesajında değil, mesajın içindeki bağlantı adresinde de sedat-peker kalıbının geçmesi engelleme nedeniydi. Ama Sedat Peker yerine Sebat Peter yazıldığında sorun çözülüyordu!

Acıklı bir durum. Geçmişte bu isme nelerin emanet edildiği, türlü yayında "saygın işadamı" sıfatı verilerek haber yapıldığı biliniyor.

Şimdi BTK ismini filtreliyor!

Ne diyelim? Sebat Peter'in, Talip Erboğan'la ilişkileri yeniden düzenlenirse bu garip durum da ortadan kalkar herhalde. Gerçi o daha da garip bir durum olur ama...