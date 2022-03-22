SOL Parti’den seçimlere ilişkin çağrı

SOL Parti, seçim süreci ile ilgili kararını açıklamak için bugün bir basın toplantısı düzenledi. “Geleceğimizi Özgürlük ve Eşitlik Yolunda Birlikte Kuralım” çağrısıyla düzenlenen toplantıda, iktidar ve muhalefetin durum değerlendirmesi yapılırken, sosyalist sola ortak mücadele çağrısı yapıldı.

Basın açıklamasını SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer okudu. Cumhuriyet tarihinin en kritik eşiklerinden biri olarak vurgulanan seçim sürecine ilişkin konuşan Başer; “hile ile kurulan rejimin yeniden oylanacağı bir seçim” ifadesini kullandı.

Seçimin bir referandum olarak görülmesi gerektiğini belirten Başer, iktidarın tüm güç kaybına rağmen devlet içerisindeki yapısı işaret ederken, “yaklaşık 20 yıldır iktidar olmanın avantajlarını medyadan güvenlik bürokrasisine kadar güç toplamak için kullanan, yandaşlarına olağanüstü maddi kaynak aktaran bir suç iktidarının kolayca yıkılacağını düşünmek son derece yanıltıcıdır. Kendi tarihleri iktidarda kalmak için her türlü kötülüğü yapacaklarını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Başer, açıklamada muhalefetin seçim hazırlığına da değindi:

“Altı parti arasındaki tek adam rejimini sonlandırmaya dönük mutabakat kuşkusuz önemli bir gelişmedir. HDP’nin de rejime son verme doğrultusunda açık bir tutum alması olumludur. Bu AKP-MHP iktidarına son verecek geniş bir muhalefet cephesinin kurulması demektir. Ancak, bu muhalefet blokunun ortaya koyduğu restorasyon programının toplumun son derece köklü değişimler gerektiren birikmiş sorunlarına çözümler üretebileceğini beklemek yanıltıcı olacaktır.”

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ise, açıklama sonrasında yaptığı konuşmada, "Türkiye’nin bugün esas ihtiyacı olan şey mücadelenin bir seçim platformuna çevrilmesidir. SOL Parti de bu mücadelenin merkezinde olacak ve seçime bu platformla katılacak. Sadece örgütler olarak da düşünmüyoruz, Türkiye’nin çok geniş bir sosyalist aydın geleneği var. Onlarla bir araya gelerek bu mücadeleyi büyüteceğiz. Sosyalist bir blok kendisini seçim platformunda ifade edecektir" dedi.



