SOL Parti'den Hiranur Vakfı'nın önünde eylem: 'Karanlığa teslim olmayacağız'

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında ‘evlendirilip’ istismara maruz bırakılmasına tepkiler sürüyor.

SOL Parti Ankara İl Örgütü, Ankara Keçiören’de bulunan ve çocuk istismarı skandalıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı önünde eylem yaptı.

Tarikat ve cemaat yurtlarının, ülkenin geleceğini kararttığı belirtilen eylemde, Hiranur Vakfı'na “Tarikat İktidarını Gönderelim” yazılı pankart asıldı.

Eylemde konuşan partililer, tarikat-cemaat yurtlarına gençlerin mahkum edildiğini, ülkenin geleceğinin tarikat ve cemaat karanlığına peşkeş çekildiğini dile getirdi.

BirGün'ün haberine göre vakıf önünde eylem yapan SOL Partililerin yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şu şekilde:

'Bu memlekete laiklik, adalet, sol gerek'

“Günlerdir ülkenin üzerine karabasan gibi çöken, çocuklarımızın geleceğini karartan tarikatların, cemaatlerin yuvası. Hiranur gibi tarikatlar çocuklarımızı karanlıklarına mahkum ediyor.

Tarikatlar ve cemaatlerin önü yıllardır açılarak solun önü kesildi. Tarikatlar cemaatler büyütülürken sola balyoz harekatları yapıldı. Bu tarikatlar toplumun bataklığıdır. Bu bataklık yıllardır bürokrasisiyle, hükümetiyle her dönem beslendi. Ülkenin geleceği, çocukların geleceği peşkeş çekildi. Biz bu karanlığa teslim olmayacağız.

Bu ülkeyi bu halkı sahipsiz sananlar unutmasın ki bu karanlık düzeni başınıza yıkmak için onuruyla emeğiyle geçinen gençlerimiz, kadınlarımız ülkeye de halka da sahip çıkacak. Bu memlekete laiklik, adalet, sol gerek.

Bu ülkenin çocuklarını, gençlerini tarikat yurtlarına mecbur edenler unutmasın ki bu ülkenin geleceğini karanlığa mahkum ediyor. Geleceğimize sahip çıkmak için karanlık düzeninizle mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Konuşmanın ardından SOL Partililer, Keçiören’deki Hiranur Vakfı binasına “Tarikat İktidarını Gönderelim” yazılı pankartlarını astı.

Ne olmuştu?

BirGün yazarı Timur Soykan, 3 Aralık'taki "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu: Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında…" başlıklı yazısında, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiğini’, kadının çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığını yazmıştı. Yaşananlar, H.K.G.’nin şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Soykan, 7 Aralık'ta BirGün'de yayımlanan "Utancın fotoğrafları" başlıklı yazısında da H.K.G.’nin çocuk yaşta gelinlik giydirildiği ve ‘nişan’ına ait dehşet verici fotoğrafları yayımlamıştı.

Sosyal medyada tepki yağan olaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yapmış ve davaya müdahil olunduğunu bildirmişti.