SOL Parti'den Fatsa'da 'Fındıkta Sömürüye Son' mitingi

SOL Parti'nin 'Fındıkta Sömürüye Son' mitingi dün Ordu Fatsa’da gerçekleştirildi.

'Fındığımıza Emeğimize Doğamıza sahip çıkalım' mitingi için Fatsa’nın köylerinden gelip Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran kalabalık taleplerini dile getirdi.

Mitingde ilk konuşmayı SOL Parti PM Üyesi Pelin Bektaş yaptı. Bektaş, "Fındık bizim canımız 70 lira hakkımız! Bugün sömürenler emekçilerden korkuyorlar bizden korkuyorlar. Bu memleketin dağı taşı havası suyu bu memleketin genci çiftçisi kadını onlardan alacaklı. Bizler biliyoruz. Her gecenin sabahı gelir. Biz geliriz. Özgürlüğün emeğin dayanışmanın zamanı şimdidir artık yeter! Onlar kaybedecek biz kazanacağız! İnadına gülelim mücadele edelim. İnadına hep beraber şarkılarımızı türkülerimizi onlara inat okuyalım" dedi.

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ise "Biz kazanacağız! Buna inanın. Bu ülkenin emekçileri kazanacak. Çok yakında kazanacak. Bu ülke güneşe çıkacak. Bu kara bulutlar dağılacak bu abluka dağılacak. Kendinize inanın bize inanın bu ülkenin devrimcilerine inanın. Bu ülkesini seven tüm yurtseverlerle birleşerek kazanacağız!” diye konuştu.