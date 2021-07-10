SOL Parti'den Ankara'da 'Adalet, Laiklik ve Demokrasi' buluşması 

SOL Parti bugün Ankara Anıtpark'ta “Adalet, Laiklik ve Demokrasi için SOL Buluşma” başlıklı bir etkinlik gerçekleştirdi.

SOL Parti Ankara Örgütü adına yapılan selamlama konuşması sonrası Merkez Yürütme Kurulu üyesi Mehmet Soğancı bir konuşma gerçekleştirdi.

"Adalet, demokrasi, laiklik, bağımsızlık için, itirazımızı yükseltme ve örgütlenme, örgütlenmeyi büyütme zamanı" diyen Soğancı, "Solda umut, yürek var, solda devrimciler var" ifadesini kullandı.

Soğancı'nın konuşması sonrası partiye yeni katılan üyeler kürsüye çıkarak konuşmalarını yaptılar. Oyuncu ve yönetmen Ercan Kesal da kürsüye çıkarak buluşmaya katılanları selamladı.

Kesal'ın ardından SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı.

"Henüz başında olan yolculuğumuzda mesafe almaya başladık, dünden daha fazla arkadaşımızla yan yanayız" diyen İşleyen, "Bu rezil düzenden kurtulmanın başka yolu yok, şimdi örgütlenme zamanı" ifadesini kullandı.

İşleyen'in ardından sanatçı Erdal Güney şarkılarıyla kürsüye çıktı.