SOL Parti üyesi Soma Katliamı protestolarına katıldığı için tutuklandı

Mersin'de SOL Parti Yenişehir İlçe Örgütü yöneticisi Çağdaş Oğul Arı, Soma'da yaşanan maden katliamı protestolarına katıldığı için açılan dava sonucu tutuklandı.

SOL Parti Mersin'den konuyla ilgili açıklamasında "Yenişehir İlçe Örgütü Yöneticimiz Çağdaş Oğul Arı, Soma Katliamı protestolarına katıldığı için hakkında açılan dava sonucu tutuklanmıştır. 301 madencinin katilleri serbest iken, katliamı protesto edenlerin tutuklanması kabul edilemez. Bu düzen değişecek!" denildi.

Katliamının ardından Mersin Yenişehir'de AKP ilçe binasına ilçe binasına yürüyenlere polis saldırmıştı.