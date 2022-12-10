SOL Parti, istismar skandalını protesto etti: Tarikat düzeninize meydan okuyoruz!

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı, son günlerde Vakfın kurucusu ve onursal Başkanı olan Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızına bir cemaat müridinin yıllar süren istismarı ülke gündemine oturdu.

SOL Parti İzmir İl Örgütü, bugün skandala tepki göstermek için Buca Forbest girişi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

BirGün’ün haberine göre, İzmir'de düzenlenen açıklamada, “6 yaşındaki çocuklara gelinlik giydiren, yaşamını, umutlarını çalan memleketi örümcek ağı gibi kuşatan tarikat düzeninize meydan okuyoruz” denildi.

Düzenlenen protesto sırasında “Halk çocuklarını boğan kirli düzene yeter, tarikat iktidarını gönderelim" yazılı pankart taşıyan SOL Partililer, “Karanlığa teslim olmayacağız”, “Cemaat, tarikat kapatılsın”, “Cemaat, tarikat düzenine son”, “Timur Soykan yalnız değildir” sloganları atıldı.

Gericilerden provokasyon girişimi

Öte yandan SOL Partilerin protestosu yoldan geçen bazı gericiler tarafından kışkırtılmak istendi. SOL Partililerin engel olmasıyla provokasyon önlendi.

Basın açıklamasını okuyan Gülsen Candemir, “6 yaşındaki çocuklara gelinlik giydiren, yaşamını, umutlarını çalan memleketi örümcek ağı gibi kuşatan tarikat düzeninize meydan okuyoruz. Yoksul halk çocuklarını karanlığa boğan; Karaman’da, Aladağ’da, Kulp’ta, Taşkent’te, Hiranur Vakfı’nda memleketin her yerinde çocukların yaşamlarını ellerinden alan tarikat düzeninize meydan okuyoruz. Lüks arabalarda, villalarda yaşadığınız şeyhlik zincirlerinize, halkın kaynaklarıyla, emekçilerin alın teriyle, emeğiyle büyüttüğünüz saltanatınıza meydan okuyoruz. Karanlığınıza lanet olsun. Türkiye yeni bir çocuk istismarı vakasıyla sarsıldı. İstismarın faili yine aynı… Dinin en gerici yorumuyla çocuklara göz diken tarikat mensupları bu kez de 6 yaşında çocukla evlenme skandalıyla karşımıza çıktı. 6 yaşında bir çocuğa göz diken bu karanlık odaklara, onların eteğinde iktidar olanlara, onlara maddi manevi destek olanlara, zulüm karşısında susanlara lanet olsun” dedi.

Candemir, “Çocukları karanlığa boğanlar, nefessiz bırakanlar yargılansın demeyenler, bu büyük suça ortaklık edenler şimdi de halktan yana taraf olanları BirGün gazetesini ve Timur Soykan’ı hedef alıyorlar” dedi ve ekledi:

“BirGün gazetesi ve Timur Soykan yalnız değildir çünkü hedef gösterilen 6 yaşında çocuklara gelinlik giydirenlere, çocukların yaşamlarını çalanlara cesaretle karşı çıkanlardır. Laikliğin ülkesini kurma mücadelesinden asla vazgeçmeyenlerdir. Susturulmak istenen milyonlardır. Susmuyoruz, susmayacağız. Kadınların giyiminde tahrik unsuru arayanların, küçücük çocuklara farklı gözle bakanların, tüm bunlara da dini kılıf bulanların yarattığı düzenin sonucudur. Televizyonlarda vaazlar vererek, şu yaşta evlenilir, bu yaşta birlikte olunur diyerek, çocukları meczupların hedefi haline getiren programlara izin verenlerin sorumluluğudur. 20 yılda tüm kamu kuruluşlarını, eğitim kurumlarını tarikatlara, cemaatlere peşkeş çeken siyasal İslamcı politikaların neticesidir.”

'Bu tarikatlara, cemaatlere devletin tüm imkanlarını sağlanıyor'

Çocukları ve gençleri, kamunun denetleyemediği ancak vergilerle finanse edilen tarikatlar tarafından gericiliğin pençesinde esir edildiğine dikkat çeken, Candemir, “Enes Kara gibi gençlerimiz baskıdan zorbalıktan intihara sürükleniyor. Öte yandan bu tarikatlara, cemaatlere devletin tüm imkanlarını sağlanıyor. AKP’li belediyeler bu tarikatların vakıflarına giden yollara taş döşüyor. Öte yandan bir çocuğun kılına zarar gelse ayağa kalkması gereken bir toplum, iktidarıyla muhalefetiyle uyutuluyor. 'Muhafazakâr kesimi ürkütme' kaygısıyla, ses çıkarması gerekenler susuyor. Çocuklar uyurken susulur, istismara uğrarken değil. Cumhuriyet’in ilerici birikimlerini ve laikliği tasfiye ederek bu karanlık düzeni kurdular. Eğitim başta olmak üzere toplumsal hayatın her alanı ve devlet kademelerini tarikatlar ve cemaatlere teslim ettiler. Ülkemizin geleceği şimdi de bu paralel yapıların, devlet içinde devletleşmiş karanlık odakların yarattığı büyük bir risk altında. Bu riskin bertaraf edilmesi ancak amasız fakatsız laiklik mücadelesinden geçiyor” diye konuştu.

'Çocuklarımızı, gençlerimizi güvenli bir geleceğe kavuşturmak için, gericiliğe karşı istisnasız mücadele edilmelidir'

Son olarak Candemir şunları söyledi:

“Çocuklarımızın, gençlerimizin güvenliği, geleceği için tarikatlar, cemaatler ve bunların rant kapısı olan iktidar tümüyle ülkeden defedilmelidir. Ülkemizi bu karanlıktan kurtarmak, çocuklarımızı, gençlerimizi güvenli bir geleceğe kavuşturmak için, gericiliğe karşı istisnasız mücadele edilmelidir. Başka yol yoktur! Meydan okuyoruz. Yoksul halkımızı kandırdığınız, çocuklarıyla evlendiğiniz o tarikat düzeninizi, lüks arabalarla gezen şeyhlik zincirinizi, devlet eliyle büyüttüğünüz vakıf şemsiyesindeki şirketlerinizi başınıza yıkacağız. Tüm aydınlık, demokrat, vicdanlı, feraset sahibi yurttaşlarımızı bu kavgada yanımızda olmaya davet ediyoruz.”