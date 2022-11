SOL Parti İstanbul İl Örgütü kongresi: 'Artık yeter, gönderelim'

SOL Parti İstanbul İl Örgütü "Artık Yeter! Gönderelim" sloganıyla 2'nci Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Şişli'de bulunan Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre Ozan Çoban, İlke Kızmaz ve Güneş Demir konseri ile başladı. Konserin ardından Feray Aytekin Aydoğan açılış konuşması yaptı.

Konuşmasına devrimci mücadeleyi selamlayarak başlayan Aydoğan, "Sağın alternatifini sağ olarak sunan seçeneksizlikten kurtuluşun yolu ancak sol siyaset zemininin, sol değerlerin güçlendirilmesiyle mümkündür. Bu ülkenin sosyalistleri, devrimcileri olarak tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıyayız" dedi. Aydoğan "Şimdi 'Sosyalist Güç Birliği' ile aydınlara, ilericilere, sosyalistlere, devrimcilere, yüreği solda atan herkese çağrımızdır. Şimdi kendi özgücümüzle yürümenin birlikte yeniden yol açmanın zamanıdır. Her zorlu dönemin hikaye anlatıcıları, hikâye yazıcıları, tarihe büyük puntolarla not düşenleri olduk. 20 yıldır yaşatılan karanlığın her günü, her anı için artık yeter" diye konuştu.

Divan Seçiminin yapılmasının ardından konuşan SOL Parti İstanbul İl Başkanı Deniz Demirdöğen ise 2023 seçimlerinin bir seçim olmanın ötesinde saray rejiminin oylanacağı bir referandum olacağını belirterek "Saray rejimine karşı tüm muhalefet güçleriyle dayanışma içinde mücadele edeceğiz. Referandum niteliğinde gördüğümüz bu seçimde gün be gün en geniş muhalefet cephesiyle yürütmekte kararlıyız. Muhalefetin Erdoğan'a karşı ortak aday çıkarma siyasetini destekliyoruz. Bugünün esas mücadelesi bu iktidarı göndermektir" dedi.

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Hayri Kozanoğlu ise geçen hafta Taksim'deki bombalı saldırıya değinerek "İnsan yaşamına, sivil halka yönelik her saldırı amacı ve olursa olsun, kimden gelirse gelsin kınanmalıdır. Hepimizde 2015 yılı canlandı. Bizi susturmak, yıldırmak istiyorlar. Bunu kabul etmeyeceğiz. Bizler toplumsal, siyasal ve örgütlenme sorumluluğumuzu her zamankinden daha fazla sahiplenip halkın örgütlenmesini ve korkmamasını sağlamakla görevliyiz" dedi.

Ülkede çok yüksek bir enflasyon olduğunu ve insanların alım gücünün tükendiğini söyleyen Kozanoğlu şöyle konuştu:

"Sade yurttaş domates alırken tereddüt ediyorsa, eve et girmiyorsa marketlerin önünde çöp toplayanların sayısı artıyorsa bunun tek nedeni ekonomi değildir.

Bizler sosyalistler olarak bunun ülkeye gelen göçmenlerin yüzünden olmadığını vurgulamalı enternasyonal sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. İnsanlara Türkiye'nin Somali'den Libya'ya Suriye'den Irak'a, çeşitli coğrafyalarda askeri varlık göstermesinin maliyetini hatırlatmalıyız.

İnsanların yoksullaşmasında bunların vebali yok mudur? Önümüzdeki günlerde bol bol hamasetle karşılaşacağız. Bundan önce üç kere Suriye'ye operasyon düzenlendi. Bunların her biri iç siyasetteki sıkışmalarının sonucu. 15 Temmuz'un ardından 2018'deki ekonomik kriz ve sonrasında yerel seçimin yenilgisini unutturmak için bunlar yapıldı. Halk nezdinde karşılıkları kalmadı. Sade yurttaşlara bunu anlatma sorumluluğundayız."

Türkiye'nin çok önemli bir seçimin arifesinde olduğunu belirten Kozanoğlu "20 yıllık AKP iktidarının her hamlesinde sicilimiz temiz. Biz toplumun önünde sosyalizm fikrini canlı tutma sorumluluğundayız. Biz parlamenter rejimin başkanlık rejiminden daha demokratik olduğunu biliyoruz ama sadece parlamenter rejime geçmek kuvvetler ayrılığı ilkelerini hayata geçirmek yetmez. Bizim demokrasi anlayışımız bununla sınırlı değil. Okullardan, fabrikalardan yükselen halkın söz sahibi olduğu bir demokratik anlayışa sahibiz. Kadınların, ekoloji mücadelesi verenlerin, sendikaların da demokratik karar süreçlerinde olmalarını savunuyoruz. Cumhuriyetin yetersizliğini biliyoruz. Laikliğin küçümsenmemesi gerektiğinin de bilincindeyiz: bizim için en önemli sıfat devrimcilik sıfatıdır. Toplumun önünde sosyalizm ufkunu açık tutmanın 50 yıllık mücadele geçmişimizi devrimci mücadele çizgimize uygun davranmanın sorumluluğunu biliyoruz. Kaybettiğimiz arkadaşlarımızın da sorumluluğu bize devrimcilikte ısrarı ve inadı dayatıyor. Bu nedenle devrimci demokratik cumhuriyet başkanlık rejimini aşmayı hedefleyen ruhun çok ötesindedir. Biz Sosyalist Güç Birliği ile bu çerçevede örgütlenirken diğer partilerin tabanlarında sol fikirlerin değerlerinin şekilleneceğini biliyoruz. Emperyalizmle her şekilde mücadele edeceğiz. Ekonomide kamuculuğu savunuyoruz. Özelleştirilen tüm kamu kuruluşlarını geri kazanacağız. Toplumdaki gelir eşitsizliğine karşı servet vergisi dahil bir geçiş programı öngörüyoruz" dedi.

Kozanoğlu "Son günlerde yaygınlaşan bir slogan var: 'Ampulü sökmek için daima sola çevir.' Bu slogan çok doğru ve anlamlı, genel anlamıyla sola çevirmekten yanayız. Bizler ampulü sökmekte kararlıyız. Bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.