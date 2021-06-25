soL Mikrofon'da bu hafta gündem 'Katar' iddiası

soL Mikrofon'un bu haftaki gündeminde Katarlı gençlere sınavsız tıp okuma hakkı iddiası gündem edildi.

Haber Merkezi

Türkiye ile Katar arasında imzalanan protokole göre, Katarlı gençlerin Türkiye'de sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabilecekleri öne sürüldü.

soL Mikrofon bu hafta bu iddiayı sordu.

soL TV'de yayında: