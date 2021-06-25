Türkiye ile Katar arasında imzalanan protokole göre, Katarlı gençlerin Türkiye'de sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabilecekleri öne sürüldü.
soL Mikrofon bu hafta bu iddiayı sordu.
soL TV'de yayında:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL Mikrofon'da bu hafta gündem 'Katar' iddiası
soL Mikrofon'un bu haftaki gündeminde Katarlı gençlere sınavsız tıp okuma hakkı iddiası gündem edildi.
Haber Merkezi
Türkiye ile Katar arasında imzalanan protokole göre, Katarlı gençlerin Türkiye'de sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabilecekleri öne sürüldü.
soL Mikrofon bu hafta bu iddiayı sordu.
soL TV'de yayında: