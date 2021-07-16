soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza Türkiye'de işe alımların neye göre yapıldığını sorduk. Yeterlilik ve liyakat mı geçerli yoksa torpil mi işliyor?
soL TV'de yayında:
soL Mikrofon: Türkiye'de işe alımlar neye göre yapılıyor?
soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza Türkiye'de işe alımlarda yeterlilik ve liyakatın mı geçerli yoksa torpilin mi işlediğini sorduk.
Haber Merkezi
soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza Türkiye'de işe alımların neye göre yapıldığını sorduk. Yeterlilik ve liyakat mı geçerli yoksa torpil mi işliyor?
soL TV'de yayında: