soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza son gelişmelerin ardından AKP ve Erdoğan hakkındaki görüşlerini sorduk: AKP ve Erdoğan'ın sandıkla, seçimle gideceğine inanıyor musunuz?
soL TV'de yayında:
Haber Merkezi
soL Mikrofon: Erdoğan'ın seçimle gideceğine inanıyor musunuz?
soL Mikrofon'da bu hafta halka 'AKP ve Erdoğan'ın sandıkla, seçimle gideceğine inanıyor musunuz?' sorusunu yönelttik.
Haber Merkezi
soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza son gelişmelerin ardından AKP ve Erdoğan hakkındaki görüşlerini sorduk: AKP ve Erdoğan'ın sandıkla, seçimle gideceğine inanıyor musunuz?
soL TV'de yayında: