soL Mikrofon: Devlet ve mafya arasında ilişki olduğunu düşünüyor musunuz?

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19.30 soL Mikrofon

Sedat Peker'in iddiaları ve devlet mafya ilişkisi

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza Sedat Peker'in Süleyman Soylu ve İçişleri ile ilgili iddialarını sorduk: Devlet ve mafya arasında ilişki olduğunu düşünüyor musunuz?

20.00 Boyun Eğmeyen Şarkılar

Muammer Ketencoğlu ile halk şarkıları

Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta değerli müzisyen Muammer Ketencoğlu hayatını ve müzikal çalışmalarını anlatırken vocal grubu ile halk şarkılarından örnekler veriyor.

21.00 Ebeveyn Okulu

Türkiye'de genç olmak

Ebeveyn Okulu programında bu hafta gençlik konuşuluyor: Türkiye'de genç olmak ne demek? Günümüz gençliğine nasıl bakmalıyız? Gençlikte umut var mı? Z kuşağı tartışmalarına nasıl yaklaşılmalı? Bu ve benzeri sorulara yine her hafta olduğu gibi Uzm. Psk. Burak İsmanur ve Dr. Nevin Eracar birlikte yanıt arıyorlar. Genç bir konuk Mert Kara da bu hafta Ebeveyn Okulu'nda uzmanlara eşlik ediyor.