soL Mikrofon: Denizin kirlenmesinin sorumlusu kim?

soL Mikrofon bu hafta, Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajla ilgili sokağın nabzını tutuyor.

Haber Merkezi

soL Mikrofon'da bu hafta Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajla ilgili sokağın nabzını tuttuk: Denizin kirlenmesinin sorumlusu kim? Kanal yapılınca Marmara Denizi kurtulur mu?

soL TV'de 19.30'da yayında:

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