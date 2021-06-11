soL Mikrofon'da bu hafta Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajla ilgili sokağın nabzını tuttuk: Denizin kirlenmesinin sorumlusu kim? Kanal yapılınca Marmara Denizi kurtulur mu?
soL TV'de 19.30'da yayında:
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
soL Mikrofon: Denizin kirlenmesinin sorumlusu kim?
soL Mikrofon bu hafta, Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajla ilgili sokağın nabzını tutuyor.
Haber Merkezi
soL Mikrofon'da bu hafta Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajla ilgili sokağın nabzını tuttuk: Denizin kirlenmesinin sorumlusu kim? Kanal yapılınca Marmara Denizi kurtulur mu?
soL TV'de 19.30'da yayında: