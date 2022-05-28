soL Kültür | Sen Ben Lenin'in hikayesi

soL Kültür’ün bu haftaki programına yönetmen Tufan Taştan konuk oluyor. Taştan ile 90'lı yıllarda Akçakoca sahiline vuran Lenin büstünün bulunuş hikayesinden yola çıkılarak senarist ve yazar Barış Bıçakçı ile filmleştirdiği, Sen Ben Lenin üzerine söyleşi yapıldı.

Filmin hikayesi, hazırlık ve yapım sürecinin yer aldığı röportajın ardından Rusya’da devrimin ayak seslerinin duyulduğu günleri, Lenin’i merkeze alarak anlatan bir roman önerisi ve Ekim Devrimi ve Lenin’e adanan 1974 tarihi bir Sovyet şarkısı ile program sona eriyor.