soL Kültür | Sanatçı Kazım Şimşek'le eserleri üzerine

soL Kültür programı bu hafta, sanatın farklı alanlarında işçileri, emeği ve sınıf mücadelelerini görünür hale getiren üretimlere odaklanıyor.

Programda öncelikle Ressam Kazım Şimşek’le sınıf meselesine odaklanan yapıtları ve üretim süreci konuşuluyor.

Sohbetin ardından uzun sanat yaşamında işçi sınıfını, yoksulları ve ezilenleri beyaz perdeye taşıyan İngiliz yönetmen Ken Loach’tan bir film, kapitalist sömürüyü klasik müziğe taşıyan en simgesel eserlerden biri olan İtalyan Besteci Luigi Nono’dan bir beste ve işçilerin yaşamlarını ve mücadelelerini anlatan öykülerden oluşan bir şeçki önerisiyle program devam ediyor.