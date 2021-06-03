soL Kültür: Nâzım'ın izinde

soL Kültür özel programında gazeteci Gamze Erbil ile birlikte Nâzım Hikmet'in yaşamı ve eserlerinde yer edinmiş mekanların izini sürüyoruz.

Haber Merkezi

Usta şair Nâzım Hikmet'in 58. ölüm yıldönümü sebebiyle hazırlanan soL Kültür özel programında gazeteci Gamze Erbil ile birlikte Nâzım Hikmet'in yaşamı ve eserlerinde yer edinmiş mekanların izini sürüyoruz. 

soL Kültür: Nâzım'ın izinde

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