Usta şair Nâzım Hikmet'in 58. ölüm yıldönümü sebebiyle hazırlanan soL Kültür özel programında gazeteci Gamze Erbil ile birlikte Nâzım Hikmet'in yaşamı ve eserlerinde yer edinmiş mekanların izini sürüyoruz.
soL Kültür: Nâzım'ın izinde
soL Kültür: Nâzım'ın izinde
soL Kültür özel programında gazeteci Gamze Erbil ile birlikte Nâzım Hikmet'in yaşamı ve eserlerinde yer edinmiş mekanların izini sürüyoruz.
Haber Merkezi
Usta şair Nâzım Hikmet'in 58. ölüm yıldönümü sebebiyle hazırlanan soL Kültür özel programında gazeteci Gamze Erbil ile birlikte Nâzım Hikmet'in yaşamı ve eserlerinde yer edinmiş mekanların izini sürüyoruz.
soL Kültür: Nâzım'ın izinde