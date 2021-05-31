soL Kültür: Nâzım Hikmet şiirlerinden şarkılar

Nâzım Hikmet'in şiirlerinden bestelenmiş, farklı dillerde söylenen şarkılardan bir seçki soL Kültür'de.

Haber Merkezi

soL Kültür’de bu hafta Nâzım Hikmet’in ölümünün 58. yıldönümü nedeniyle; şairin yaşamından ve mücadelesinden ilhamla, şiirlerinden bestelenmiş, farklı dillerde söylenen şarkılardan bir seçki yer alıyor.

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