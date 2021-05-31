soL Kültür: Nâzım Hikmet şiirlerinden şarkılar

soL Kültür’de bu hafta Nâzım Hikmet’in ölümünün 58. yıldönümü nedeniyle; şairin yaşamından ve mücadelesinden ilhamla, şiirlerinden bestelenmiş, farklı dillerde söylenen şarkılardan bir seçki yer alıyor.

soL TV'de yayında: