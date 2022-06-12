soL Kültür | Mehmet Aksoy ile Sanatçı Sorumluluğu ve Heykel Üzerine

Bu haftaki soL Kültür programına heykeltıraş Mehmet Aksoy konuk oluyor.

Aksoy’un kendi tasarımı olan atölyesi Böcek Ev’de sanat ve yaşam yolculuğu, sanat anlayışı ve ülkemizde sanatın maruz kaldığı sansür üzerine sohbet ettik.

Söyleşinin ardından haftanın önerileri olan Macar yönetmen İstvan Szabo’nun Nazi Almanyası'nda sanatına odaklanan bir tiyatrocunun açmazlarını kamerasına çevirdiği bir filmi, 2014'te kaybettiğimiz Kolombiyalı roman, hikâye ve oyun yazarı Gabriel García Márquez’in iktidarın kendi zorbalığına hapsolan bir diktatörün yalnızlığını anlatan bir romanı ve Miami’de gitarı karşı devrimciler tarafından kırılan Kübalı müzisyen Silvio Rodriguez’in bu olay üzerine yaptığı bir bestesi ile programımız devam edecek. İyi seyirler dileriz.

soL Kültür saat 18.00'de soL TV'de yayında: