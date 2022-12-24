soL Kültür’e bu hafta yazar, eleştirmen ve editör Hürriyet Yaşar konuk oluyor.
Yaşar ile son öykü kitabı Satış Çağı ve edebiyat yayıncılığı üzerine konuşacağımız sohbetimizin ardından programımız izleme, okuma ve dinleme önerileri ile devam edecek.
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
soL - Kocaeli
Haber Merkezi
soL Kültür | Hürriyet Yaşar ile 'Satış Çağı' Kitabı Üzerine
soL Kültür'ün bu haftaki konuğu Hürriyet Yaşar oldu.
Haber Merkezi
soL Kültür’e bu hafta yazar, eleştirmen ve editör Hürriyet Yaşar konuk oluyor.
Yaşar ile son öykü kitabı Satış Çağı ve edebiyat yayıncılığı üzerine konuşacağımız sohbetimizin ardından programımız izleme, okuma ve dinleme önerileri ile devam edecek.