soL Kültür | Hürriyet Yaşar ile 'Satış Çağı' Kitabı Üzerine

soL Kültür’e bu hafta yazar, eleştirmen ve editör Hürriyet Yaşar konuk oluyor.

Yaşar ile son öykü kitabı Satış Çağı ve edebiyat yayıncılığı üzerine konuşacağımız sohbetimizin ardından programımız izleme, okuma ve dinleme önerileri ile devam edecek.