soL Kültür’e bu hafta gazeteci-yazar Enver Aysever konuk oluyor.
Programda Aysever ile son kitabı "Öyle bir Eylül yok artık" üzerine bir söyleşi gerçekleştiriliyor.
soL TV'de yayında:
Haber Merkezi
soL Kültür: Enver Aysever'le 'Öyle bir Eylül yok artık' üzerine
soL Kültür bu hafta Enver Aysever'i konuk ediyor. Aysever'le 'Öyle Bir Eylül yok artık' adlı kitabı üzerine söyleşi soL TV'de...
Haber Merkezi
soL Kültür’e bu hafta gazeteci-yazar Enver Aysever konuk oluyor.
Programda Aysever ile son kitabı "Öyle bir Eylül yok artık" üzerine bir söyleşi gerçekleştiriliyor.
soL TV'de yayında: