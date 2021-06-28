soL Kültür’de bu hafta Nuri İyem Resim Ödülü kapsamında Evin Sanat Galerisinde gerçekleşen sergiyi sanatçılar ve galeri yöneticileri ile konuştuk.
soL TV'de yayında:
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL Kültür bu hafta Nuri İyem Resim Ödülü sergisinde
soL Kültür'de Nuri İyem Resim Ödülü kapsamında Evin Sanat Galerisi'ndeki sergiyi sanatçılar ve galeri yöneticileriyle konuştuk.
Haber Merkezi
soL Kültür’de bu hafta Nuri İyem Resim Ödülü kapsamında Evin Sanat Galerisinde gerçekleşen sergiyi sanatçılar ve galeri yöneticileri ile konuştuk.
soL TV'de yayında: