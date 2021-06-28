soL Kültür bu hafta Nuri İyem Resim Ödülü sergisinde

soL Kültür'de Nuri İyem Resim Ödülü kapsamında Evin Sanat Galerisi'ndeki sergiyi sanatçılar ve galeri yöneticileriyle konuştuk.

Haber Merkezi

soL Kültür’de bu hafta Nuri İyem Resim Ödülü kapsamında Evin Sanat Galerisinde gerçekleşen sergiyi sanatçılar ve galeri yöneticileri ile konuştuk. 

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Nuri İyem Resim Ödülü 2021 sonuçları belli oldu