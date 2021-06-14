soL Kültür programında bu hafta sanatçı Aslı Dinç’i atölyesinde ziyaret ettik. Sanatçının üretim süreci, pandemi döneminin etkileri ve son sergisi <andata> ile yeni çalışmaları üzerine sohbet ettik.
Program soL TV'de yayında:
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL Kültür bu hafta Aslı Dinç'in atölyesinde
soL Kültür bu hafta sanatçı Aslı Dinç’i atölyesinde ziyaret etti.
Haber Merkezi
soL Kültür programında bu hafta sanatçı Aslı Dinç’i atölyesinde ziyaret ettik. Sanatçının üretim süreci, pandemi döneminin etkileri ve son sergisi <andata> ile yeni çalışmaları üzerine sohbet ettik.
Program soL TV'de yayında: