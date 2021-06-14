soL Kültür bu hafta Aslı Dinç'in atölyesinde

soL Kültür bu hafta sanatçı Aslı Dinç’i atölyesinde ziyaret etti.

Haber Merkezi

soL Kültür programında bu hafta sanatçı Aslı Dinç’i atölyesinde ziyaret ettik. Sanatçının üretim süreci, pandemi döneminin etkileri ve son sergisi <andata> ile yeni çalışmaları üzerine sohbet ettik.

Program soL TV'de yayında: