soL Kültür | Ahmet Say'a Veda

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de Aydınlanmacılığın önemli isimlerinden birini kaybettik; Ahmet Say, 10 Mayıs 2022'de aramızdan ayrıldı.

Bir sosyalist aydın olarak hayatını aydınlanmaya ve eşitlik mücadelesine adayan Say, bu topraklarda yetişmiş; emekçi halka, topluma olan sorumluluğunu yerine getirmiş gerçek bir aydın olarak hayata gözlerini yumdu.

soL Kültür’ de bu hafta sizlerle kısaca Ahmet Say’ın yaşam öyküsünü paylaşıyoruz. Programımızın okuma dinleme önerilerinde ise Ahmet Say’ın 3 yıl görev yaptığı Bingöl’ü anlattığı öykü kitabını ve 2016 tarihli yazısından Say’ın kendi sözleriyle ile Verdi’nin bir operasını paylaşacağız.