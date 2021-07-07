soL Bilim ve Aydınlanma: Akraba evliliğinde tarihsel dönüşüm ve özel mülkiyetin buradaki rolü

soL TV'de yayınlanan Bilim ve Aydınlanma programında bu hafta akraba evliliği sıklığının tarihsel olarak nasıl değiştiğini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümünden Dr. Kanat Gürün ile konuşuldu.

Gürün, "Özel mülkiyet birikimi akraba evliliklerini nasıl etkiliyor? Akraba evliliklerinin halk sağlığı ile ilişkisi ne? Tarım toplumları akraba evliliği örüntülerini değiştirdi mi?" sorularının cevaplarını yeni yayınladıkları çalışma çerçevesinde yanıtladı.