Sokakta oynayan çocuk maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi

Gaziantep’te dün akşam saatlerinde Girne Mahallesi’nde meydana gelen olaya göre, 15 yaşındaki Hasan Mert Üzüm sokakta oynarken karnına kurşun isabet etti. Yere yığılan Üzüm, çağırılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Üzüm, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre, Hasan Mert Üzüm’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Polis ekipleri Hasan Mert Üzüm’ün ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.